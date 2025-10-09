Rosa López habla de la enfermedad que padece

El Norte Jueves, 9 de octubre 2025, 15:03 Comenta Compartir

Rosa López, ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo', se ha consolidado como una de las mejores voces del panorama nacional, aunque sus «inseguridades» y algunos problemas vocales le han causado más de un dolor de cabeza.

El pasado verano, la granadina sacó un nuevo disco, '12 diamantes negros', con el que pretendía pulir sus propios miedos. Pero, durante la producción y grabación de este nuevo álbum, Rosa se dio cuenta de un problema de salud que cada vez era más acuciante y que le provocaba unos desafines que ni ella misma entendía: «Es algo que me ha frustrado mucho en los conciertos y pruebas de sonido porque no sabía qué me pasaba. Además, me provocaba un gran sufrimiento recordar momentos del pasado cuando todo estaba bien. Al final, en una revisión rutinaria me enteré de la pérdida de medios y agudos de mi oído derecho, que provocaba problemas en la afinación y que mis frustraciones fueran en aumento», ha declarado en exclusiva en la revista 'Semana'.

Hipoacusia conductiva

La artista sufre, por tanto, una hipoacusia conductiva o mixta, que se manifiesta como una dificultad para oír tonos de frecuencia media y alta, y es más común en un oído. Puede ser causada por varios factores: acumulación de cerumen, infecciones de oído, problemas en la trompa de Eustaquio, daños en el tímpano o los huesecillos del oído medio, por lo que siempre se debe consultar a un médico para hacer un diagnóstico preciso y prescribir un tratamiento. «Nunca he compartido este sentimiento, pero no puedo ser yo misma si no lo acepto y lo afronto», concluye la cantante en su entrevista.