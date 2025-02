Rosa Benito reaparece en Telecinco: «He renacido»

El Norte Lunes, 10 de febrero 2025, 17:20 Comenta Compartir

Rosa Benito, la excolaboradora de televisión, ha concedido una entrevista al programa '¡De viernes!' para explicar las razones de su desaparición mediática. «Estoy en mi mejor momento», confesaba al ser preguntada por Santi Acosta al arranque del programa.

Durante su visita, el programa ha recordado la trayectoria televisiva de Rosa Benito, en la que asegura haber vivido épocas difíciles. Pese a estas pequeñas reflexiones sobre su carrera, la entrevistada ha sido clara: «Quizás me siento bien conmigo misma y creo que es momento. Tengo cosas bonitas que contar. He renacido», confesaba sobre su estado actual.

«En los momentos más oscuros de mi vida, quería despertar de esta pesadilla, pero se sale, la vida te da oportunidades», afirmó en el programa de Telecinco. En estos momentos, la colaboradora se encuentra centrada en su nuevo proyecto centrado en el ámbito del teatro. «Me he reinventado, eso me ha hecho muy feliz y la gente me quiere porque se ve reflejada en mí», aseguró en su visita a 'De viernes'.

