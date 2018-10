Rocío Flores presenta a su novio en sociedad Rocío Flores junto a su novio Esteban Bedmar. / Instagram La hija de Rocío Carrasco ha aprovechado la boda de Ortega Cano para hacer oficial su noviazgo EL NORTE Jueves, 4 octubre 2018, 20:13

Ana María Aldón y José Ortega Cano se han dado el 'sí quiero' el pasado domingo, 30 de septiembre, en una romántica ceremonia a la que no pudo asistir su hijo José Fernando, al no obtener el permiso del centro en el que está tratando sus adicciones. Por contra, sí estuvo en la fiesta el nuevo miembro de la familia Mohedano: el novio de Rocío Flores, según recoge ABC.

Rocío Flores llegó muy maquillada a la boda y con un vestido de color maquillaje en gasa y pedrería. Estuvo acompañada, además de por su prima Gloria Camila, por Esteban Bedmar, un joven de 23 años que vive en Málaga y que es, desde hace dos años, su novio.

La joven ya había publicado fotografías junto a su chico en las redes sociales, pero su presencia en la boda de Ortega Cano ha servido para oficializar la relación. «La persona que me da y me quita todo. La que aguanta mis malos humores y la que me hace feliz. No me faltes nunca porque solo tú tienes esa facilidad para hacerme sentir cosas que nunca he sentido», escribía Esteban para su novia en su perfil, donde muestra sus aficiones que son el deporte, la fotografía y los coches.