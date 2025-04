Rocío Carrasco acusa a sus tíos de estar al lado de Antonio David para «vengarse»

Joaquina Dueñas Madrid Jueves, 8 de abril 2021, 01:59 Comenta Compartir

Cuando se desestimó el recurso de apelación en julio de 2002, Rocío Carrasco mantiene la custodia de sus hijos y decide plantear entonces la nulidad matrimonial. Un proceso en el que contó con el respaldo de su familia y en el que su tíos, Gloria, José Antonio y Juan declararon a su favor corroborando los comportamientos poco adecuados de Antonio David durante el matrimonio. Una unión familiar que desapareció tras la muerte de Rocío Jurado. Más aún, en los últimos años, se han mostrado al lado de su exmarido, contra el que declararon en su día para mantener el contacto con sus hijos. Por su parte, Rocío considera que el cambio de opinión tiene que ver con «vengarse de cosas que ellos no consideran justas, que lo son, pero ellos no las consideran justas». Cuestiones que probablemente tienen que ver con la herencia de 'La más grande'.

Es también durante las comparecencias de la nulidad matrimonial cuando Rocío Carrasco escucha las acusaciones de su suegra, Luisa Carrasco, que la hace responsable del infarto de su padre, Pedro Carrasco, del Alzheimer de su suegro, padre de Antonio David, y de la enfermedad de su nieto por su vida «desarreglada» y «poco decente».

Las publicaciones, declaraciones y acusaciones de mala madre se suceden y Rocío Carrasco a las que se suman las dirigidas a su pareja, Fidel Albiac, que llegan con las traiciones de la niñera de sus hijos y de Massiel que había sido íntima amiga de su madre y a la que ella, según dice «quería muchísimo».

La primera llega a confesarle arrepentida que Antonio David le había ofrecido dinero a cambio de que fuera a un programa de televisión y al juzgado a verter acusaciones contra Fidel Albiac. Y aunque parecía que no había sucumbido a la oferta, cuando deja de trabajar para ella, acaba realizando esas acusaciones en una revista. «Se pone en contacto con José María Franco para ir a una revista a decirle al director de la revista que Fidel me maltrata. En esa revista, le dicen que ellos no pueden publicar semejante cosa si no hay una denuncia por medio. Así que es va al juzgado de Alcobendas y pone una denuncia que se archiva a las dos horas y que a mí no se me da ni traslado. Pero ya tenemos la portada diciendo que me maltrataba», relata. «Veo que va a por todas y que va a hacer cualquier cosa. Es una actitud mafiosa», reprocha.

Ante esas acusaciones, ella, que por entonces trabajaba en el programa 'Día a Día' con María Teresa Campos, decide desmentirlo tajantemente y sobre esas imágenes, Massiel, en otro programa de la casa apunta que bajo el maquillaje la joven tiene un ojo morado. Rocío afirma casi entre exclamaciones que «es él le dice detrás de cámara a Massiel que tengo el ojo morado y para que lo diga ella». «No lo dice él para que yo vaya contra ella judicialmente y le gane judicialmente. ¡Una persona a la que quería muchísimo!», asegura con un fondo de desesperación. «Yo lo único que puedo hacer para defenderme es la vía legal y tengo que denunciar a la productora muy a mi pesar» termina a la vez que reconoce que con eso consiguió aislarla profesionalmente.

Sin embargo, el peor aislamiento es el que tiene respecto a sus hijos, que se tratará en los próximos episodios y sobre el que ya ha dado los primeros trazos del dibujo que hace del padre de los niños como manipulador: «Mi hija tenía que volver a casa de su padre con información suficiente como para ganarse el beneplácito de él y empezó a estar aleccionada para llevar información desde muy pequeña y luego él tergiversarla o hacer lo que le diera la gana». «Sigue usando los fines de semana alternos para enturbiar la mente de esos niños», asegura entristecida.