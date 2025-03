Rick Harrison, dueño de 'La casa de los empeños', comprometido por quinta vez

El Norte Miércoles, 12 de marzo 2025, 18:53 Comenta Compartir

Rick Harrison, conocido empresario estadounidense cuya tienda Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas le ha lanzado al estrellato, cuenta con casi un millón de seguidores en sus redes sociales y, además de un exitoso negocio, tiene el programa 'La casa de los empeños' y un pódcast con su compañero Chumlee titulado 'Pawn Afterdark'. Y en el terreno personal, acaba de comprometerse con su novia, Angie Polushkin, tal y como ha compartido en sus redes sociales.

«Ha dicho que sí», ha escrito en una publicación en la que aparece con la rodilla hincada en medio de un idílico paisaje chileno. Frente a él, su novia Angie, con quien sale desde comienzos de 2024, que no parece especialmente sorprendida por la petición. Con un minivestido de color vino y unas sandalias de tacón bajo en color blanco, la joven de 29 años se mostraba ilusionada.

Ella es enfermera y 18 años más joven que Rick, lo que no parece haber sido un impedimento para su amor. Pero hay una explicación a por qué su imagen no demuestra sorpresa. Han tenido que tener dos pedidas de mano diferentes, puesto que los hijos del conocido empresario no aprobaron el primer momento. Tal y como publica 'TMZ', la primera vez fue en su salón, algo que su prole consideró como la cosa menos romántica de la historia y le instaron a que lo repitiera en un lugar más especial.

En cualquier caso, Angie parece haber dicho que sí en ambas ocasiones. Sobre todo al ver el impresionante anillo con el que Rick le ha pedido matrimonio. No debería extrañar, ya que el protagonista del conocido meme «No lo sé, Rick, parece falso» es experto en joyas, tal y como demuestra en el programa que en España puede verse en el canal de Atresplayer MEGA. Por eso le ha regalado un solitario con un diamante de 6,5 quilates, una pieza que llegó a su tienda y que después adaptó para regalárselo a su futura mujer.

Quinta boda

Esta será la quinta vez que Rick se case: en 2023 puso fin a una relación de dos años con Amanda Palmer. En 2020 se divorció de Deanna, tras siete años de matrimonio. Previamente estuvo casado con Tracy entre 1986 y 2011, pero la que fue su primera mujer fue Kim, con quien estuvo entre 1982 y 1985 y con quien tuvo dos hijos, Adam y Corey. El tercero de sus hijos, Jake, lo tuvo con su segunda esposa. Por desgracia, en 2024 Rick Harrison tuvo que hacer frente a una tragedia, puesto que su hijo mayor, Adam, falleció a causa de una sobredosis de fentanilo con solo 39 años. «Siempre estarás en mi corazón», escribió en una publicación de Instagram.