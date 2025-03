JC Reyes se enteró en la cárcel que había ganado un Disco de Oro, «no me lo creía»

El Norte Viernes, 21 de marzo 2025, 11:29 Comenta Compartir

El artista sevillano JC Reyes ofrecerá un concierto este sábado en el Movistar Arena de Madrid, donde le recibirán con confeti para celebrar el lanzamiento de 'Nacer de Nuevo', un álbum cuyo título alude precisamente al comienzo de una nueva etapa y en el que ha contado con un impresionante cartel de colaboraciones internacionales como Ozuna, Ñengo Flow, Dei V, De La Ghetto, De La Rose o Sky Rompiendo, entre otros. En su primera semana, ha entrado en el Top3 Global de Spotify.

En una entrevista concedida a ABC, el cantante confirma que se encuentra ante el concierto «más importante, tanto a nivel mediático y también emocional. Cantar en el Wizink es colgarse una medalla más, hermano. Va a ser un gran concierto por mi parte, y estoy preparado para dar lo que quiere todo el mundo».

JC Reyes, en un momento tan importante para su carrera también quiere echar la vista atrás: «La primera vez que hice una canción fue gracias a un colega del barrio, que conocía a un payo que tenía un estudio, y me invitó a pasarme a grabar algo. Yo hasta ese momento lo único que hacía era rap freestyle en la calle. La canción no salió con ninguna discográfica ni nada, pero funcionó muy bien. Salimos ahí a lo loco, con una portada que si la ves te meas de la risa. El resultado que tuvo me sorprendió mucho».

Pero no tenía claro que se dedicaría a la música hasta que «me dieron el primer dinero por '34 amor y mafia', el primer tema que hice después de firmar un contrato de distribución. Con eso pude arreglar unas cuantas cosas».

Para Reyes gran parte de su éxito se lo debe a Dios: «La clave ha sido Dios. Yo no he estudiado música ni nada, yo me saqué mi graduado como todo el mundo, y después empecé con la música y gracias a Dios se me dio bien, sin ninguna preparación, sin estudios y sin nadie que me aconsejara ni nadie que me guiara. Trabajando duro es como hemos llegado a donde hemos llegado, que ahora mismo es los primeros puestos de las listas en España».

Pero para el músico sevillano no todos los momentos vividos han sido buenos, de hecho su primer Disco de Oro lo recibió en la cárcel tras ser detenido por un atraco. «Me lo dijeron los guardias y yo no me lo creí, estaba convencido de que se estaban riendo de mí. Pero luego me dijeron que lo habían visto en la tele, y ya empecé a pensar que era verdad».

Tras salir de prisión tuvo problemas para trabajar con algunos colegas de profesión, algo que afortunadamente quedó atrás. «La gente me trae sin cuidado, yo sigo grabando, grabando, grabando, y he conseguido lo que quería. Me gusta estar en el número uno, pero no es lo más necesario. Con tener mi casa, alimentar cuidar a mi familia, a mis hijos y a la gente que quiero, es suficiente», apunta.

En cuanto a su polémica por publicar aquella foto de Rosalía desnuda manipulada con Inteligencia Artificial, como que

el la vío «en algún lado y la compartí sin pensar, sin ninguna maldad. Pedí perdón a la chavala, y en cada entrevista que hago vuelvo a pedirle perdón. Creo que va siendo hora de pasar la página. Lo que pasa es que a mí se me trató de una forma distinta, me dijeron unas barbaridades… Yo entiendo que estuvo muy mal, porque además en ese momento la chavala tenía una relación, y se vio sometida a una presión mediática y también a una presión en casa».