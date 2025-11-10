El Rey Juan Carlos pone rumbo a Abu Dabi, tras su polémica visita a España El Emérito ha viajado hasta San Sanxenxo para participar en las regatas, en medio del revuelo que se ha formado tras la publicación de sus memorias en Francia

El Norte Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:27 Comenta Compartir

El rey Juan Carlos ha abandonado España rumbo a Abu Dabi, después de practicar una de sus grandes pasiones como lo es la navegación y las regatas. En medio del gran revuelo mediático que se ha formado tras la publicación de sus memorias, 'Reconciliación', en Francia junto a la autora Laurente Debray, don Juan Carlos ha aprovechado esta nueva visita a España para dejar claro una vez más que uno de sus deseos es poder regresar a su país en la recta final de su vida.

En esta ocasión, veíamos al Monarca en el aeropuereto de Vigo una vez más donde subía a su avión privado con alguna dificultad y con la ayuda de las personas de seguridad y de su máxima confianza que le acompañan en caa viaje. Sin lugar a dudas, esta última visita de don Juan Carlos a España ha estado marcada por la polémica y la expectación que lan levantando sus memorias y que podrían no haber sido del todo bien recibidas en el entorno familiar.

A pesar de esto, don Juan Carlos se ha mostrado especialmente relajado y arropado por sus amigos en estos días en Sanxenxo donde tenía previsto participar en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de la clase seis metros, en la que finalmente no pudo competir debido a un retraso del buque que transportaba su barco desde Estados Unidos hasta Sanxenxo debido a las inclemencias metereológicas. Aunque con algunos imprevistos, don Juan Carlos sí que ha podido disfurtar de la compañía de sus sobrinos, Maria Zurita y Alfonso, que se han desplazado hasta Galicia durante el fin de semana para mostrarla su apoyo al Rey Emérito una vez más.