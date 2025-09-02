El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bertín Osborne en 'El Hormiguero'. Antena 3

La respuesta de Bertín Osborne a Pablo Motos al preguntarle por la portada junto a su hijo

El cantante en su visita a 'El Hormiguero' ha querido dejar claro que él es dueño de sus palabras y de sus actos y por ello no tenía por qué dar explicaciones de lo que hace o no

El Norte

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:06

Sergio Ramos y Bertín Osborne han sido los primeros invitados de la temporada de 'El Hormiguero'. Mientras el futbolita presentaba su nueva cancion 'Cibeles' a través de videollamada, el cantante visitaba el plató respondiendo sin reparos a la pregunta de Pablo Motos sobre la última portada que ha protagonizado junto al hijo que comparte con Gabriela Guillén.

Después de muchas críticas por este tema, Bertín dejaba muy claro que él es dueño de sus palabras y de sus actos y por ello no tenía por qué dar explicaciones de lo que hace o no con su hijo. «¿Qué movida? Tengo un niño. Es un encanto, una monada... La gente decía que lo tenía escondido. Ahora lo saco y... follón. Ya me la sopla. Hago lo que quiero. Como si tuviera que dar explicaciones. Todo bien. Me llevo bien con todo el mundo», respondía visiblemente molesto por el revuelo que se ha formado al respecto.

Cuando le recuerdan que él mismo aseguró que no tenía intención de ejercer de padre, cosa que más tarde parece haber rectificado, Bertín sentencia al respecto: «Me enciendo con este tema». Tras haber pasado gran parte del verano recluído en su finca, explica que es allí donde más feliz es, en el campo y es que su relación con las nuevas tecnologías y las grandes ciudades es muy especial: «Tengo restringidas las llamadas. Tengo un desapego tremendo a la tecnología. Soy más de campo que un olivo. Va contra mis principios. No llevo el móvil porque es un coñazo. Contesto al que quiero cuando veo el mensajito al tener las llamadas restringidas».

