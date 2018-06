Relacionan a Miriam Saavedra con Hugo Castejón Miriam Saavedra y Hugo Castejón. / Instagram/Telecinco La ex de Carlos Lozano y el ex de Marta Sánchez habrían sido pillados mientras se besaban en varias ocasiones EL NORTE Lunes, 11 junio 2018, 18:29

Miriam Saavedra, una joven peruana de 22 años, expareja de Carlos Lozano, 30 años mayor que ella, no ha parado de subirse a los platós de televisión desde que aterrizara en España con el presentador. La modelo y actriz llegó a participar en el reality 'Supervivientes' y, posteriormente, ha concluido una de las famosas sillas de los colaboradores de 'Sálvame'.

Después de su ruptura con el presentador, la peruana está intentando hacer nuevos amigos. De hecho, las cámaras de 'Sálvame' le han pillado con Hugo Castejón, ex novio de Marta Sánchez y director de financiación del ICEX, el organismo del Estado conocido como España Exportación e Inversiones. Castejón había sido uno de los más jóvenes en sacarse la oposición de economista del Estado también.

Hugo, tras romper con Marta Sánchez, se embarcaba en un nuevo proyecto, lanzaba un hit a finales de 2013 titulado 'Dance de la noche...'. Cinco años después, vuelve a ser noticia por unas fotos en las que aparece con Miriam Saavedra en una terraza del barrio de Salamanca. En su día ya explicó a 'Chance' como le gustaban las mujeres: «Una mujer cariñosa, leal, ella misma, divertida, que le guste viajar, que sea sexy, que se considere muy mujer».

Según apuntaban algunos colaboradores de 'Sálvame', se han visto en varias ocasiones y han afirmado que en algunas ocasiones han sido pillados mientras se besaban.

Sobre esta posible relación, Hugo Castejón no ha hecho ningún comentario. Por el momento, toca esperar y ver si no sucede como cuando le relacionaron con Danko: «Desde el primer momento yo lo desmentí, Marina lo desmintió, es que no tenía ni pies ni cabeza».