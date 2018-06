La relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá, en la picota Sofía Suescun y Alejandro Albalá en 'MYHYV'. / Cuatro La reciente ganadora de 'Supervivientes' ha acudido a 'MYHYV' para hablar de su pareja EL NORTE Viernes, 15 junio 2018, 17:58

Sofía Suescun, tras ganar 'Supervivientes 2018', se ha reunido con sus familiares y con quien era su pareja, Alejandro Albalá, y por lo que parece las cosas no están demasiado claras entre ellos, según hemos podido ver durante su visita al programa 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

El programa que presenta Emma García ha contado con la navarra, su novio cántabro y su ex, Hugo Paz. La ganadora de 'Supervivientes' llegaba al programa sin dormir, pero con muchas ganas de hablar, sobre todo de lo que ha salido en torno a su pareja en el exterior.

El espacio comenzaba con unas declaraciones de Hugo Paz: «El justo ganador sería Logan. A Sofía le he pedido tantas veces disculpas que es imposible contarlas». Pero el plato fuerte llegaba cuando Sofía ha hablado de su ex: «La historia de Alejandro me afectó muchísimo. Pero ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Tampoco quiero que quede de buenecito porque no sé lo que ha hecho. Tengo que ver muchísimas cosas, han sido tres meses. Por tu culpa (Hugo) soy una desconfiada. Tenía ganas de ver a Alejandro».

Lo cierto es que el reencuentro de Sofía con Alejandro en el plató de 'Supervientes' pintaba bien tras fundirse en un abrazo: «Me hubiera encantado que hubiera sido diferente, porque ahora vienen las desconfianzas. Cuánto tiempo esperando esto. Estás muy guapa», decía Albalá, a la vez que Sofía recordaba la noche que pasaron juntos y que calificó de muy extraña.

En el plató también se encontraba su madre, Maite Galdeano, que ha querido abrir los ojos a su hija, enzarzándose en una discusión con Alejandro: «Te ha puesto verde, te ha machacado en los platós todo lo que ha querido. Ha ido a las ferias con Suso. Te digo lo que opino, porque eres vago. Corta con él y ya está. Estaba todo el puto día bailando por ahí, todo contentito».

Los dos parece que quieren estar juntos, aunque Sofía quiere saber y Nagore Robles le ha ayudado: «En la feria de Jerez no solo has bailado. ¿Has estado con una chica en la Feria de Jerez?». Además, también se ha insinuado un supuesto tonteo del cántabro con Violeta, tronista de 'MYHYV'. Unas acusaciones que le han hecho estallar al joven y que no ha dejado claro que la relación con Sofía siga adelante, tal y como refleja 'Bekia'.