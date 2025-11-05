La relación de Chris Martin y Sophie Turner viento en popa El cantante y la actriz ya habrían tenido varias citas

El Norte Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:23 Comenta Compartir

Desde hace unos días se habla de una posible relación entre el líder de Coldplay, Chris Martin, y la actriz de 'Juego de Tronos', Sophie Turner. Según se había sabido, habían tenido una cita y parecían haber congeniado muy bien. Esta información salía a la luz, días después de que se confirmara la ruptura de la actriz con su pareja Peregrine Pearson.

Tras la información de esa primera cita en la que se les vio compartiendo momentos, han salido a la luz más datos sobre esta relación que parece ir más en serio de lo que se pensaba. Una fuente cercana dijo a Us Weekly que «han tenido algunas citas en Londres».

Además, añadía que «todavía es muy reciente, pero hay mucha química entre ellos y se nota que hay chispa». Lo que parece estar claro es que Chris Martin y Sophie Turner tienen mucho en común, lo que les habría llevado a acercarse como algo más que amigos: «Tienen mucho en común y Chris es sin duda su tipo. Han conectado por ser británicos y por su amor por la música», decía la citada fuente.

Esta fuente ha confirmado que Chris Martin y Sophie Turner se conocieron «hace años de pasada» cuando todavía estaba casada con Joe Jonas porque tenían «amigos comunes en la industria musical». Además, hay que recordar que su por entonces marido le preparó una sorpresa de cumpleaños que consistió en un mensaje del vocalista de Coldplay.

«Sophie siempre ha admirado a Chris y era una gran admiradora tanto de él como de su música mucho antes de que se conocieran», continúa diciendo la fuente y añade: «Incluso ha bromeado diciendo que solía estar un poco enamorada de él, por lo que es divertido y surrealista que hayan acabado conectando de forma romántica en la vida real», concluía.