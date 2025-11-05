El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La reina Letizia luce la Tiara Rusa y sobre su cuello, un collar de la Orden de Omán que le regaló el propio Sultán. Europa Press

La reina Letizia luce la Tiara Rusa para la cena de gala con el Sultán de Omán

También recuperaba de su armario el impresionante vestido azul satinado de The 2nd Skin Co que ya lució en 2024

El Norte

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la tradicional cena de gala en el Palacio Real con la visita oficial del Sultán de Omán, Haitham bin Tarik de Omán. En esta ocasión, doña la Reina acaparaba todas las miradas con un estilismo impresionante en el que apostaba por unas de las piezas más icónicas del joyero real, la Tiara Rusa.

Si durante las primeras horas de la jornada la Reina había optado por la elegancia y la sencillez, lo mejor estaba reservado la para noche. Convirtiéndose en el centro de todas las miradas, doña Letizia recuperaba de su armario el impresionante vestido azul satinado de The 2nd Skin Co que ya lució en 2024. De corte clásico, se trata de un diseño con una estructura rígida en azul intenso con volumen en la falda, manga tres cuartos y larga cola que además incorpora un cinturón del mismo tejido para resaltar la figura. Este mismo diseño ya lo lució durante uno de los banquetes junto a Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos en el Palacio Real de Ámsterdam.

En cuanto a las joyas, la esposa del rey Felipe VI eligió la Tiara Rusa confeccionada en platino y diamantes inspirada en los tradicionales tocados de la aristocracia zarista -kokoshnik rusos-. Para los pendientes, se decantó por la siempre perfecta elección de los chatones, unas de sus piezas preferidas del joyero real. Sobre su cuello, un impresionante collar de la Orden de Omán que el propio Sultán le había obsequiado tan solo unas horas antes.

