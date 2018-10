Reencuentro de Belén Esteban con Toño Sanchís y Fran Álvarez en los juzgados Belén Esteban acudió a los juzgados con su pareja Miguel. / Europa Press El juicio fue retrasado hasta el 5 de junio por las ausencias de dos de los testigos, Kiko Hernández y Kiko Matamoros EL NORTE Jueves, 25 octubre 2018, 11:29

Belén Esteban ha vuelto a coincidir con Toño Sanchís y Fran Álvarez en los juzgados de Alcalá de Henares para presenciar el juicio pendiente con uno de los amigos de su exmarido por unas grabaciones que hizo en su casa cuando aún convivía con Fran.

El juicio, finalmente, ha sido aplazado hasta el 5 de junio debido a la ausencia de Kiko Hernández y Kiko Matamoros, dos de los testigos. El primero justificaba su retraso por un problema que había tenido con el coche, mientras que el segundo no aparecía: «Matamoros se ha olvidado», apuntaba Hernández, a la vez que afirmaba: «Yo he aportado todos los WhastApp y mensajes de este hombre. Yo todo lo que pueda favorecer a Belén, sabe que ahí me tiene».

María Patiño, otra de las testigos, contaba que la 'princesa del pueblo' no había hablado con su exrepresentante, pero que sí «ha habido comunicación visual». Por su parte, Fran Álvarez defendía a su amigo, explicando: «Yo no escuché ninguna grabación, no he visto ninguna grabación. Confío en mi amigo».

A la espera de que llegue el mes de junio, Belén Esteban no ha querido valorar la actitud de Toño Sanchís: «No voy a decir nada sobre eso, yo he venido aquí a una cosa que denuncié hace seis años» e insistía «yo sé porqué denuncié y fue porque me grabó, no una vez, muchas veces».