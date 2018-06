Recogen firmas para que Belén Esteban desaparezca de la televisión Belén Esteban. / Instagram El autor de la propuesta en Change.org suma más de 2.500 firmas de apoyo EL NORTE Viernes, 22 junio 2018, 13:58

La organización Change.org ha puesto en marcha una nueva iniciativa: expulsar a Belén Esteban de la televisión. El autor de la propuesta ha argumentado que está cansado de las historias de 'la princesa del pueblo' a quien llama: «Chabacana, maleducada e inculta», además de mostrar su preocupación por la influencia de la colaboradora de 'Sálvame' en los más jóvenes.

La petición suma más de 2.500 firmas y dice así: «Somos muchas las personas que nos sentimos ofendidos por este personaje televisivo, que lo único que ha hecho en su vida ha sido tener un hijo con un torero y así convertirlo en su negocio, es chabacana, maleducada e inculta y se vanagloria de ello, no aportando nada a la sociedad. Ex-toxicómana, aunque no le guste reconocerlo, ya que encubre su adicción bajo la frase 'estuve malita' y además a esto le podemos sumar que es una defraudadora de impuestos».

El autor de la propuesta busca con su iniciativa que el objetivo de las generaciones futuras no sea triunfar en la tele como colaborador del programas del corazón: «Esta señora no es una profesional de la TV, ni ejemplo de nada ni de nadie y nos lo quieren mostrar como tal, y somos muchos los que pensamos que pueden perjudicar seriamente a nuestros jóvenes queriendo seguir su ejemplo ya que T5, la cadena de televisión en la que trabaja, está empeñada en vender una imagen de esta señora totalmente distorsionada de la realidad, dando a entender que es una gran madre y una luchadora» y añade: «Pedimos que desaparezca de la televisión ya que su conducta es totalmente inadecuada, no sabiendo realizar su trabajo y siendo un ejemplo totalmente inapropiado y perjudicial para nuestros jóvenes».