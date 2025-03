Rebecca Loos vuelve a arremeter contra David Beckham

R. C.

Rebecca Loos ha vuelto a arremeter contra David Beckham y ha insistido en que «nunca mentí» en relación a la supuesta relación que mantuvo con el exfutbolista, además de añadir que sabe que se enfrenta «a la pareja más fuerte y poderosa de los medios», metiendo así también en la ecuación a Victoria Beckham.

En una entrevista con '60 Minutes Australia', la exmodelo holandesa, que trabajó como asistente personal de Beckham en 2003, afirma haberse mantenido «aferrada a la verdad» durante todos estos años transcurridos desde que ella y la estrella del fútbol tuvieron una presunta aventura cuando él ya estaba casado con Victoria.

David Beckham siempre ha negado las acusaciones de Rebecca Loos, calificándolas de «absurdas» y ella regresa a la palestra con una batería de declaraciones en las que asegura que fue «muy valiente» al enfrentarse a la pareja y añadir que «me he mantenido fiel a la verdad, nunca he exagerado, nunca he mentido en nada».

Según ha manifestado en la misma publicación, se mide a una poderosa maquinaria. «¿Por qué? Porque me enfrento a la pareja más fuerte y poderosa de los medios, que tiene todo el dinero del mundo para las mejores relaciones públicas y los mejores abogados. Y yo solo tenía la verdad de mi lado», ha dicho.

Rebecca Loos, casada ahora con un médico con quien tiene dos hijos adolescentes, comenzó a trabajar para David Beckham poco después de su traspaso al Real Madrid procedente del Manchester United en julio de 2003. Tras su despido, afirmó en una entrevista con 'News of the World' en abril de 2004 que la pareja mantuvo una aventura de cuatro meses. David llevaba cinco años casado con Victoria y tenía dos hijos cuando Rebecca Loos empezó a trabajar para él, pero él negó las acusaciones.

«Durante los últimos meses me he acostumbrado a leer historias cada vez más absurdas sobre mi vida privada», declaró David Beckham entonces. «La verdad es que estoy felizmente casado y tengo una esposa maravillosa y dos hijos muy especiales. No hay nada que terceros puedan hacer para cambiar esto», advirtió.

Rebecca Loos tiene otra visión de las cosas. Según ha dicho en la nueva entrevista, trabajar para Beckham en 2003 en Madrid significaba ser «la primera persona a la que veían por la mañana y la última por la noche». Y ha insistido en que Victoria estaba fuera de la ciudad cuando David supuestamente la invitó a un hotel y «cedió».

«Creí por completo en cada cliché que me soltó. Y dos semanas después, estábamos en la fiesta de cumpleaños de Ronaldo (compañero de Beckham en el Real Madrid y él salió con una hermosa modelo. Y pensé: 'Eh'. Fue una noche difícil para mí. Pensé: 'Eh, no lo entiendo'. Y empecé a darme cuenta de que me había engañado», ha relatado.

Rebecca Loos ha destacado que habló públicamente después de que las acusaciones de una relación extramatrimonial llegaran a los medios británicos porque «siempre tuve la opinión de que era mejor que viniera de mí y yo tuviera algún tipo de control».

Dos décadas después, Victoria diría en un documental que el momento en que su esposo fichó por el Real Madrid fue «el más infeliz de mi vida», aunque la pareja no mencionó ni a Rebecca Loos ni sus acusaciones «Hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de afrontar», añadió David Beckham.

«Creo que todo eso afectó mi salud mental de una manera bastante traumática, pero no lo admití porque quería ser valiente y fuerte. Pero algo de eso se filtró y me afectó, y me ha llevado tiempo recuperarme», ha dicho ahora Rebecca Loos en su entrevista para 60 Minutes Australia. Ahora su vida ha cambiado y ahora es profesora certificada de yoga y meditación, aunque no parece dispuesta a que su historia con Beckahm quede en el olvido.