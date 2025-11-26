El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rebeca Toribio en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

Rebeca Toribio, ex de Miguel Ángel Silvestre, cuenta cómo Jesucristo le salvó la vida

La influencer confiesa que durante su relación con el actor «no supe llevar bien la presión mediática»

El Norte

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:39

La influencer Rebeca Toribio ha acudido al programa de 'Y Sonsoles Onega' para hablar de su transformación gracias a la devoción religiosa que fue la que ele salvó la vida. Conocida por muchos por la relación sentimental que mantuvo con Miguel Ángel Silvestre, la joven ha confesado en el programa: «Mi relación con Miguel Ángel Silvestre me expuso y no supe llevar bien la presión mediática».

Además, la joven ha reconocido que no supo gestionar de una forma sana todo lo que le llegó a su vida: «Yo toco fondo, pero no es consecuente, no tiene nada que ver con mi relación, yo llevaba un ritmo de vida que me hacía caer en bucles de vida constantemente que tenían que ver con lo que pensábamos que es el éxito y que se vende en redes sociales». Contando su ejemplo de vida públicamente para intentar ayudar a otras personas en su misma situación, Rebeca insiste: «Tengo una historia personal ligada a la salud mental, pero hay muchas personas batallando, yo toqué fondo este verano, me sentía devastada por el ritmo de vida que llevaba. No fue hasta que Jesucristo me tumbó en la cama cuando cambié de vida».

Poniendo el foco en lo peligrosas que pueden llegar a ser las redes sociales y lo que se ve en ellas, la joven ha encontrado su salvación en la religió, un 'salvavidas' que le llegó en un momento especialmente oscuro para ella: «Me considero una persona muy mundana, pero conectada con la vida de Jesús en la Biblia, me ayuda a ser mejor hermana, hija, empresaria...».

