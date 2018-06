Se reabre el caso de la muerte de Ángel Nieto El piloto zamorano Ángel Nieto. / Efe La Audiencia de Palma de Mallorca ha aceptado las peticiones de la familia del piloto «para el esclarecimiento de los hechos» EL NORTE Viernes, 29 junio 2018, 13:49

El pasado 26 de julio de 2017 Ángel Nieto, durante un paseo en quad por la isla de Palma de Mallorca, fue golpeado por detrás por un vehículo y salió disparado golpeándose fuertemente en la cabeza. Tras varios días ingresado, el 3 de agosto conocíamos la noticia del fallecimiento del piloto zamorano.

Cuando se cumple, prácticamente, un año de la fatal noticia, su familia ha conseguido llevar adelante la investigación para esclarecer las causas del accidente, al estar 'inconclusa', según lo ha comunicado la Audiencia de Palma. La sección número 1 del Tribunal Provincial ha estimado los recursos presentados por la pareja del piloto y otro de su primera mujer y sus hijos contra el auto que había archivado dicha investigación y con la que no estaban de acuerdo, según recoge el portal 'Bekia'.

En su día, el letrado comentó: «Esta conclusión no se ha conseguido de ninguna prueba objetiva. Creemos que la investigación está inconclusa. No se ha tomado declaración a un testigo que aparece en el atestado, ni a la Guardia Civil que acudió al lugar del accidente, ni a los policías locales que elaboraron el primer informe. En los atestados no figura que haya signos de huellas de frenada ni maniobras evasivas por parte del vehículo conducido por una ciudadana alemana que embistió el quad de Ángel Nieto. No existe ningún proceso deductivo que permita afirmar que llevara el casco mal abrochado».

La reapertura del caso satisface los deseos de la familia, aunque ha dejado claro que esto no es por ir en contra de la conductora del vehículo en cuestión, que en su momento se mostró afectada por lo ocurrido y reconoció su parte de culpa por haberse despistado.