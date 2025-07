Raquel Mosquera reaparece en las redes irreconocible

El Norte Miércoles, 9 de julio 2025, 18:31 Comenta Compartir

La nueva imagen de Raquel Mosquera ha destapado la curiosidad de todos sus seguidores en redes sociales, al verla con una cara totalmente diferente. La conocida peluquera tiene 1.2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte mensajes inspiradores, fotos suyas y de sus trabajos en la peluquería que regenta. Pero en las últimas fotos que ha compartido los comentarios dejan claro que hay algo que no encaja.

«Qué guapa estás Raquel, te mereces lo mejor, una familia preciosa», escribe uno de sus seguidores. «No tiene filtro», dice otro con sorna. «Así, natural», responde un tercero. El cambio definitivo se aprecia en una serie de fotografías que compartió este mismo fin de semana donde se pueden ver los retoques estéticos que se ha realizado. Desde micropigmentación de cejas hasta un visible aumento de labios, pasando por las extensiones de pestañas. También se sabe que se ha realizado una liposucción combinada con una abdominoplastia, que se hizo tras su paso por 'Supervivientes' en 2018.

«No sé qué te has hecho, Raquel, pero estás guapísima», responde alguien, observando todos estos cambios. Pero no son los únicos detalles, hay quienes consideran que más allá de los retoques estéticos hay también una serie de retoques digitales que alteran sus fotografías. «He de decirte que no te pongas filtros, eso es un engaño y tú, repito, no te hace falta (disculpa) no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer... pero es que eres tan linda y bella interiormente que enturbias tu esencia«, dice alguien más.

Muchos consideran que Raquel parece otra persona en las fotografías. Y es que en algunos casos incluso aparecen distorsionados sus ojos tras las gafas de ver. Sin embargo, en un vídeo publicado el 5 de mayo en donde Raquel enseña cómo se hace la micropigmentación de las cejas en su propio salón, aparece sin maquillaje y sin filtro, a pesar de que se ve cierta neblina en la pantalla. Es entonces cuando se puede apreciar el verdadero rostro de Raquel Mosquera, que a pesar de haya podido pasar por el quirófano para ciertos retoques, sigue siendo reconocible.

