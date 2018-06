Raquel Mosquera desbanca a Sergio Carvajal en la final de 'Supervivientes 2018' Raquel Mosquera, antes de la gran final de 'SV2018'. / Telecinco La peluquera se medirá a Sofía Suescun y Logan Sampedro EL NORTE Jueves, 14 junio 2018, 10:52

Nueva noche de emociones en Telecinco con una nueva entrega de 'Supervivientes'. Según se esperaba, los dos últimos nominados llegaron a los estudios de Mediaset en helicóptero, aunque hubo un detalle que llamó la atención a los espectadores. Pasadas las 22:00 horas, las imágenes mostraban la luz del día cuando ya era de noche en Madrid. Después de explicar que ese falso directo se debía a los permisos para el aterrizaje del helicóptero, Jorge Javier Vázquez continúo en riguroso directo una gala marcada por la llegada de los dos últimos expulsados, Hugo Paz y el Maestro Joao, y por la decisión de la audiencia de que permaneciera Raquel Mosquera o Sergio Carvajal en la isla.

«Ha llegado la hora de la verdad. En plató todo el mundo en silencio, tensión... Lara, yo no quiero hacerlo, porque significa que esto empieza a acabarse... ¿Y si volvemos a empezar de nuevo?, ¿y si los volvemos a mandar a todos allí? No quiero, pero tengo que hacerlo», comentaba el presentador a su compañera Lara Álvarez, para añadir a continuación: «Allá voy. Suerte a los dos y gracias».

«Los espectadores de 'Supervivientes 2018' han decidido que el concursante que mañana deberá disputar la gran final junto a Sofía Suescun y Logan Sampedro es.... ¡Raquel!» y tras las felicitaciones añadió: «Ha habido un momento que no he podido hablar. Me he emocionado porque, mientras esperabais el veredicto de la audiencia, vuestras caras eran... la tensión, la emoción, incluso el miedo... que se reflejaba en esas caras. Me ha costado leer, decir el nombre... A mí este momento de los dos con los ojos cerrados... yo no sé cómo os veis» y Raquel contestó: «Los dos hemos luchado mucho y queríamos llegar al día de mañana».

Sergio Carvajal, antes de conocer al presentador, recibió la inesperada visita de su novia Natalia.

Para finalizar, Vázquez le dijo a Raquel Mosquera: «Raquel, mañana va a tener lugar la gran final de una edición apoteósica. Eres finalista junto a Sofía Suescun y Logan Sampedro. Mañana vamos a vivir una noche llena de nervios».