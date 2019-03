El mal momento de Raquel Morillas La exconcursante de 'Gran Hermano 3' acaba de perder su trabajo EL NORTE Miércoles, 13 marzo 2019, 10:45

Raquel Morillas no está pasando por su mejor momento. Su pareja lleva diez días en el hospital y ella acaba de ser despedida. Era teleoperadora y recibió una llamada desde el trabajo en la que le comunicaban que le llevarían hasta el centro médico una documentación para firmar. «El viernes, un día después de ingresar, hablé con mi delegado que me dijo que había hablado con mi jefe y que venía a verme al hospital. Pensé 'viene a echarme, viene a despedirme'», contó ella misma al portal 'Jaleos'. Por si fuera poco, Raquel lleva siete meses alquilándole un piso a un hombre que no le paga. En total le debe 11.000 euros y ya ha tomado medidas judiciales contra él.