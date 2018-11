Raquel Bollo vuelve a 'Sálvame' Casi dos años después de abandonar su silla, la andaluza regresa al programa de nuevo como de colaboradora EL NORTE Miércoles, 21 noviembre 2018, 09:13

Vestida de fucsia y con una sonrisa de oreja a oreja. Así regresó ayer Raquel Bollo a 'Sálvame'. Nerviosa respondía a las preguntas de sus compañeros pidiendo el cariño «por parte de mis compañeros, algo que siempre he sentido». «Nunca me tomé un descanso y cuando me fui, me fui. El día 30 de este mes haría dos años que me fui», ha comentado asegurando que desde que comenzó en televisión no se había tomado un descanso y que necesitó en aquel momento alejarse del programa.

«Ya no tengo fantasmas. Están todos enterrados, los que quieran levantarse será porque ellos quieren. Dos no pelean si uno no quiere», explicaba antes de concluir: «Yo lo tengo todo resuelto y ganado», sentenciaba la colaboradora que tras dos años recupera su silla en el programa de las tardes de Telecinco.