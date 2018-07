Rafael Amargo llama 'niñata' a Oriana Marzoli y abandona 'Ven a cenar conmigo' De izda. a dcha. Marzoli, Amargo, Alcayde y Caparros. / Cuatro El bailarín abandonó el programa de Cuatro después de una fuerte discusión con la exconcursante de 'Mujeres y Hombres y viceversa' EL NORTE Viernes, 20 julio 2018, 16:39

Oriana Marzoli y Rafael Amargo se han convertido en los grandes protagonistas de la nueva edición de 'Ven a cenar conmigo' y, en esta ocasión, después de mantener una gran bronca que ha terminado con el bailarín marchándose del programa, según recoge Ecoteuve.

Oriana, anfitriona de la velada, se vio obligada a cambiar su plato de pasta funghi ya que desde el principio Amargo le avisó de que no se la iba a comer. Este cambio de planes provocó que Oriana se retrasara más de la cuenta, lo que hizo 'enfermar' al coreógrafo. Su impaciencia no le gustó a la anfitriona que le dijo: «No me toques el coño, tío, que yo a ti no te metí prisa». Rafael lejos de quedarse callado, le contestó desde el salón: «Como empecemos a ponernos bajuneras, perrunas, chancleteras, le digo dos cosas» y añadió: «Quítate las extensiones que te quedan fatal y la raíz del pelo también, que si quieres ir de muñecona, vas de frescona».

Pero todavía no había acabado el invitado, todavía quedaba el postre: «Tu postre no me gusta, gracias y tus modales conmigo no son adecuados ».

Visiblemente enfadada, Oriana le replicó: «Mira, te voy a decir una cosa, hay que ubicarse un poco más en la vida y hay que ser un poco más humilde porque entre las personas que taconean y las que hacen realities no hay diferencia, estamos en la misma mesa». Pero Amargo seguía en sus trece, convirtiendo en el ambiente cada vez más irrespirable. «No me toques las narices, porque si me tocas las narices vamos a entrar en un terreno donde no vas a ganar», le decía Marzoli.

Carmen Alcayde intentó mediar entre los dos y evitar que Amargo se marchara, pero no lo consiguió: «No pasa nada porque me vaya, así que me levanto y me voy... ¡que me cortas la digestión!», le dijo gritando el artista a Oriana, aunque antes de irse le dejó un recado: «A estos nuevos niñatos de televisión hay que enseñarles los modales porque son unos enteraos».