Quique San Francisco: «Vivo en un hotel» El actor asegura que fue engañado por varios de sus agentes EL NORTE Lunes, 11 marzo 2019, 10:32

«Me fui para dos semanas y sigo allí». Así de sincero se mostró Quique San Francisco en 'Sábado Deluxe', explicando que lleva más de un año y medio «viviendo en un hotel». Tuvo que abandonar su casa por las deudas. «Me fui yo antes de que me la quitaran. Fui más rápido, porque esas cosas se ven venir», confesó a su paso por 'Sábado deluxe'.

«¡Con lo que has trabajado toda la vida, Quique!», exclamaba María Patiño, echando la culpa a un representante en concreto que le había quitado muchísimo dinero. Sin embargo, Quique reconocía que no había sido solo uno. «Han sido varios. Pero no voy a decir el nombre del último porque ya es conocido y soy muy respetuoso».