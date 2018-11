Quique San Francisco cuenta «todo lo que se ha metido» El actor ha concedido a Pablo Motos una de sus entrevistas más polémicas EL NORTE Miércoles, 14 noviembre 2018, 11:53

El actor Quique San Francisco estuvo en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo espectáculo: 'La penúltima', pero además hizo a Pablo Motos otras muchas confesiones en la que ha sido una de sus entrevistas más polémicas. Hablo sin tapujos de «todo lo que me he metido» y criticó a la sociedad actual porque asegura que «hay que saber cuándo parar». Ahí es donde radica, dice San Francisco, el secreto de no morir, además de «meterse productos de calidad», lo que le ha asegurado a Pablo Motos que él siempre ha hecho.