La promesa incumplida del Príncipe Guillermo La princesa Diana de Gales, sus hijos Guillermo (d.) y Enrique. No pudo devolver a su madre, Diana de Gales, la categoría de 'Alteza Real' Miércoles, 25 julio 2018

El Príncipe Guillermo le brindó unas bonitas palabras a su madre cuando perdió la categoría de 'Alteza Real', al divorciarse del Príncipe Carlos: «No te preocupes, mamá. Yo te lo devolveré cuando sea rey», le decía su hijo. A pesar de no formar parte de la realeza, si mantuvo el título de 'Princesa de Gales', al permitírselo la reina Isabel II.

Suprimirle el privilegio de 'Alteza Real' suponía una humillación para Diana de Gales, pública y privada por parte de su esposa, llegando a tener que hacer reverencias a sus propios hijos. Debido a esta situación, el Príncipe Guillermo con tan solo 14 años tenía claro que en un futuro no permitiría ese tratamiento para su madre. No obstante, no pudo recuperar lo que era suyo por derecho. Un años después de que el príncipe expresara este deseo, Lady Di fallecía en un trágico accidente de tráfico, tal y como recuerda ABC.

La historia ha sido revelada por el exmayordomo de Diana de Gales, Paul Burrell, quien lo contó en el libro 'A Royal Duty', «Ella me contó cómo Guillermo se había sentado junto ella una noche cuando estaba molesta por la pérdida del título, la rodeó con sus brazos y dijo: 'No te preocupes, mamá. Yo te lo devolveré cuando sea rey'», recoge en el libro.