La princesa Beatriz de York estrena novio multimillonario La hija mayor del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson sale desde hace dos meses con Edoardo Mapelli Mozzi, fundador de la consultora inmobiliaria Banda EL NORTE Martes, 20 noviembre 2018, 10:53

Desde que en el 2016 rompiese con el estadounidense el ejecutivo de Uber, Dave Clark, tras diez años de relación, a Beatriz de York no se le había conocido otro novio. Ahora 'The Sun' desvela que la hija mayor del Príncipe Andrés y Sarah Ferguson lleva dos meses saliendo con Edoardo Mapelli Mozzi. Y su entorno ya habla de boda, según el rotativo. «Han estado de vacaciones juntos y Beatriz ya se lo ha presentado a sus padres. Las cosas van muy deprisa y no sorprendería a nadie si se comprometieran en un corto período de tiempo. Incluso podrían casarse en 2019», ha declarado una fuente del entorno de la princesa al diario.

Edoardo Mapelli, cuatro años mayor que Beatriz de York, es un joven de origen angloitaliano que, en 2007, fundó la consultora inmobiliaria Banda, especializa en la búsqueda y el desarrollo de viviendas de lujo para multimillonarios. Es un amante del cricket, los perros y la ópera y tiene un hijo de una relación anterior.