Primer cumpleaños de Susanna Griso junto a su hija adoptiva Susanna Griso. / Instagram La presentadora de 'Espejo Público' celebra sus 49 años sin la presencia de su madre fallecida en 2017 Martes, 9 octubre 2018

Ayer, 8 de octubre, Susanna Griso celebraba su 49 cumpleaños en un momento muy especial para ella. Lo hace después de cumplir uno de sus sueños más especiales: estar junto a su hija adoptiva, una niña que ha llenado el hogar familiar de felicidad.

El proceso para poder disfrutar de su hija ha sido muy complicado, según contó ella misma en una entrevista para 'La Vanguardia': «Pedí que la incorporación no fuera muy difícil, porque no sabía con qué me encontraría, no le había conocido previamente. Fue una experiencia muy fuerte, ir a buscar a tu hija sin haber visto nada más que tres fotos. La recoges un lunes y ese mismo día ya duerme contigo».

Pero no todo es felicidad para la presentadora de 'Espejo Público', ya que éste es su primer cumpleaños sin su madre, que fallecía en noviembre de 2017 a causa de un ictus, tal y como recuerda el portal 'Bekia'.