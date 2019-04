Primer beso de Aitana y Cepeda, en público Aitana y Cepeda en uno de sus conciertos. / Instagram Se ha procido durante un ensayo interpretando el tema 'No puedo vivir sin ti' EL NORTE Viernes, 29 junio 2018, 17:06

Poco a poco la relación entre Aitana y Cepeda se va haciendo oficial, aunque ninguno de los dos lo haya confirmado expresamente, a pesar de ello, los fans de la pareja que salió de la Academia de 'Operación Triunfo 2017' se han vuelto realmente locos durante el último ensayo del concierto de 'OT' porque Aitana y Cepeda se han besado por primera vez en público. Ha sido durante el ensayo de una canción que cantarán juntos esta noche en el estadio Santiago Bernabéu, concretamente el tema 'No puede vivir sin ti'.

Como si fuera una premonición a lo que iba a pasar, los días anteriores a ese primer beso, Aitana y Cepeda se intercambiaban una serie de mensajes con motivo de la fiesta sorpresa de cumpleaños que le preparó el cantante a Aitana. Unas publicaciones que dejaban bastante claro que lo que les unía era algo más que una buena amistad.

Durante los últimos días, las confesiones entre los cantantes han sido continuas. En una de ellas, Cepeda ha señalado que su primer disco tiene un significado muy especial porque Aitana le ha inspirado en muchas canciones: «Aitana me ha inspirado a la hora de componer la mayor parte del disco y no tengo por qué decirlo en otro sitio que no sea aquí. Yo tampoco quiero perderte nunca».