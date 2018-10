Una prima de Casillas, posible novia de Omar Montes Omar Montes. / Telecinco El exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6' hizo varias confesiones sobre su oscuro pasado EL NORTE Lunes, 22 octubre 2018, 15:23

Omar Montes, a pesar de ser conocido antes de entrar en la casa de 'Gran Hermano VIP', está viviendo unos meses de los más mediáticos. Pero parece que no todo es tan bonito como lo pintan y desde que comenzase su participación en el reality asuntos oscuros de su pasado han salido a la luz.

Kike Calleja, en la última entrega de 'Sábado Deluxe', dio un par de nombres que habían mantenido una relación con el rapero: «Tú has estado con la ex de Joaquín Cortés, Marisa Jara», comentó el periodista, mientras el entrevistado guardaba silencio. A continuación, el propio Kike habló de otra chica con la que se relacionaba, una prima de Iker Casillas. «Bueno, he tenido mis relacioncillas, soy un culebre», contestó.

La modelo rápidamente entró vía telefónica para decirle a Montes que estaba muy feo que no negara esta información al ser totalmente falsa. Pero el joven parece que no opinaba lo mismo, así que mirando a las cámaras envió un mensaje a la supuesta amante: «Ylenia habló de mí y también lo negó. Luego salió todo a la luz, las fotos, vídeos mensajes, y pasó el peor día de su vida. Así que Marisa Jara, si me estás viendo, si no quieres que te pase lo mismo, es mejor dejarlo así porque si me dejas a mí de embustero te voy a dar la vida mártir como a Ylenia y si no yo mañana traigo aquí todas las pruebas».

También se habló de las declaraciones del padre del cantante, mientras él estaba en la casa. Su progenitor decía que su hijo no había tenido nunca necesidad de delinquir para vivir porque su padre tenía un alto nivel de vida como para mantenerlo gracias a sus 26 restaurantes, pudiendo incluso comprarle una casa a los 17 años. El ex 'Gran Hermano' entiende que su padre haya mentido para defenderlo, pero le pide que no lo vuelva a hacer: «Mi padre se creía que me estaba ayudando contando las mentiras sobre su vida», apuntó.

Él mismo ha querido defenderse de las acusaciones sobre supuestos robos en su adolescencia: «Yo de niño vendía pendientes, cosas pequeñas en la calle, en la boca del metro o donde pudiésemos; entonces a veces venía la Policía y nos hacía correr», asegura. Solamente contó esos 'detalles' que serían el 10 ó 15% de todas las cosas que había hecho y que no estaban 'bien vistas'.