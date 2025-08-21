Preocupa la salud de Beatriz Trapote
La mujer de Víctor Janeiro acude al hospital a hacerse una resonancia de pecho

Jueves, 21 de agosto 2025, 13:10
Para muchos famosos, las redes sociales son una especie de confesionario donde hacen reflexiones ante sus seguidores sobre aquello que les preocupa o les hace felices.
Este ha sido el caso de Beatriz Trapote, quien no ha dudado en compartir algo muy personal con sus seguidores. La mujer de Víctor Janeiro reconoce haber superado un miedo que hace seis meses no pudo afrontar. La ex de 'Supervivientes', preocupada, ha acudido a al Hospital de Jerez Puerta del Sur a hacerse una resonancia de pecho y a la espera de los resultados, se ha quedado muy feliz por haber logrado pasar este trance que tanta ansiedad le ha generado.
Trapote ha afrontado una prueba necesaria que no podía posponer más. «Han pasado dos años y medio y creo que tengo un nervio o algo pinzado. Un dolor lateral que me irradia hacia la zona del centro», explica la periodista ante la molestia que le apareció tras su última operación de pecho.
La resonancia magnética que se ha hecho arrojará luz a este interrogante y lo que es más importante para Beatriz Trapote, la ha pasado el sufrimiento de «40 minutos metida en la máquina y con un ruido horroroso, que la anterior vez no logré superar». Preparada para esta ocasión, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que iba con una pastilla de su casa debajo de la lengua y con una colección de mantras para aguantar los nervios.
«Era la segunda vez que iba a una resonancia para la mama hace seis u ocho meses y fui incapaz. No iba preparada. Visualizaba ese tubo, el ruido, los cascos, boca abajo, me estaba ahogando, en fin...», ha admitido, muy orgullosa del logro de haberse hecho este chequeo tan importante y que no tendría que haber retrasado meses.
La mujer de Víctor Janeiro ha querido contar cómo ha sido esta experiencia y agradecer al equipo médico el trato y cariño que ha recibido y a sus seguidores el ánimo que le han dado. A ellos les has querido lanzar este mensaje desde primera hora de la mañana: «¡Lo he conseguido! Resonancia de mama hecha. No os he dicho nada porque quería ser valiente y hacerlo y después contarlo que ya lo había hecho», han sido sus primeras palabras tras salir del hospital con los deberes hechos.
Tratando de asimilar lo que ha conseguido y lo mal que lo ha pasado, Beatriz Trapote ahora tiene que esperar estos resultados, aunque espera que el dolor que siente sea por un nervio pinzado. Tras salir del hospital ha acudido también al médico de cabecera a recoger unas analíticas y también se ha llevado otra alegría con los resultados. «Todo perfecto, pero hay que seguir cuidándose», ha expresado después de haber pasado un día duro, pero orgullosa de sí misma.
