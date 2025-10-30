Pitingo confirma su divorcio de Verónica Fernández, tras 17 años de matrimonio El cantante ha desvelado que han firmado los papeles del divorcio tras más de un año separados

El Norte Jueves, 30 de octubre 2025, 12:27

Pitingo y Verónica Fernández, tras más de un año separados, han firmado los papeles del divorcio poniendo fin a una etapa que ha durado 17 años. «Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados», confesaba el cantante en sus redes sociales.

En el comunicado que el artista ha compartido por la red social X, ha explicado que, pese al buen trato que le ha dado siempre la prensa, se ha visto en la obligación de dar explicaciones antes de que se le adelanten los medios de comunicación: «Quiero que lo sepáis por mí, antes de que lo diga nadie más. Sé que la prensa siempre me ha tratado con respeto, pero he recibido varias llamadas y siento que debo ser yo quien lo cuente».

El exconcursante de 'Masterchef' ha dejado claro que, pese a la separación, guarda un profundo respeto a su ahora exmujer, Verónica. El cantante ha querido compartir su gratitud: «Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida : nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud», proseguía el artista.

Una nueva ilusión

Tras este comunicado, Pitingo ha confesado que se encuentra ilusionado de nuevo, y que su nueva pareja sería ni más ni menos que su primer amor: «La vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor, a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez». A continuación, el cantante ha querido desmentir que Laura haya tenido algo que ver en su separación.

El onubense ha aclarado que la relación con Laura comenzó tiempo después de que él y Verónica decidieran tomar caminos separados. Pitingo ha proseguido confesando cómo es la nueva situación que afronta su familia: «Nuestros hijos se adoran, viven conmigo y Laura, se cuidan y se acompañan como hermanos. Y eso es lo que más me emociona: verlos crecer rodeados de amor, respeto y unión».

