Piqueras recordó en 'El Hormiguero' la «soledad absoluta» que se vive en los informativos

El Norte Jueves, 3 de abril 2025, 12:20 Comenta Compartir

Pedro Piqueras acudía el pasado miércoles, 2 de abril, por primera vez a 'El Hormiguero', para presentar su libro: 'Cuando ya nada es urgente' que cuenta el autor que «Se refiere a mi vida en particular, pero no es una biografía. Me utilizo a mí mismo para contar las cosas que he ido conociendo a lo largo de la vida», señaló.

Un libro que presentará junto a Carlos Franganillo y Vicente Vallés, quienes fueron su competencia durante años al frente de las noticias de TVE y Antena 3. «Vamos a estar los tres rivales juntos presentando. Se puede ser rival, competir y ser amigos», aseguró. «Yo creo que Vicente no me perdonaba que ganara alguna vez y yo a él tampoco», dijo entre risas.

De hecho, el invitado explicó que fue él mismo quien recomendó a Franganillo como su sustituto y sus propios jefes le hicieron la propuesta en su casa.

Tras más de 30 años en informativos, Piqueras sacó a la luz algunos entresijos de su labor: «Informativos es una soledad absoluta. Las cámaras son autónomas. Solo un regidor o regidora es tu comunicación con realización y es una soledad muy grande. Por lo que me imaginaba siempre a alguien detrás a quién contárselo».

El periodista también recordó lo que ocurría cuando un informativo «se rompía» por la actualidad: «En ese momento tienes un equipo estupendo, normalmente, que se pone en contacto con nuestras emisoras donde sea para buscar la información. Para mí es una maravilla porque cambia el ritmo. Pasa algo sorprendente. Siempre que no haya una tragedia, claro».

"Empiezas a pensar en que existe la posibilidad de volver a ser más tú" - Pedro Piqueras nos habla de su despedida en los informativos #PiquerasEH pic.twitter.com/7V84n0phSr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Preguntado por cuándo sabes que es el momento de dejarlo: «El momento adecuado es cuando percibes que no eres el mismo de antes, cuando algo se te hace rutinario, cuando es mejor irte tú que no que te lo diga alguien. Y que no tienes las mismas cualidades que antes».

Confesó que lo estuvo pensando «durante 4 o 5 años. Pensé que tenía que prepararme para ese momento fatal de la jubilación, haciendo cosas que me gustaba: navegar a vela, aprender a tocar el piano, recuperando amistades...»

Su despedida

Pablo Motos también quiso saber cómo se sintió el día después de su despedida: «No dormí en toda la noche, tuve el apoyo de todos mis compañeros y estuve muy cansado, pero no dormí. Te encuentras raro porque tienes que empezar una nueva vida. Aunque lo hayas pedido tú mismo. Empiezas a pensar en la posibilidad de volver a ser más tú», respondió Piqueras.

¡Pedro Piqueras nos canta una canción con la guitarra en directo! #PiquerasEH pic.twitter.com/BACZ2iFTE2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2025

Y entre las aficiones recuperadas está la música. Por lo que Motos le pidió sacar la guitarra y cantar, como lo hizo profesionalmente en su adolescencia. El invitado aceptó y entonó el 'Don Guido' de Serrat.

Tras el «concierto», Piqueras aseguró que hacía «20 años que no tocaba la guitarra» y que se retiró de la composición porque hacía unas «letras horribles».