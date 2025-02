Pilla a la Princesa Leonor besándose con un compañero en Brasil

El Norte Viernes, 21 de febrero 2025, 14:40 Comenta Compartir

Buena se ha liado en la primera parada internacional del buque escuela Juan Sebastián Elcano. El barco, en el que viaja la Princesa Leonor, atracó en la ciudad portuguesa de Salvador de Bahía para que los tripulantes disfrutaran de una fiesta previa al Carnaval y fue entonces, cuando la hija de los Reyes Felipe y Letizia fue pillada con un chico.

El joven, que vestía una camisa hawaiana azul, era un compañero guardiamarina, y de acuerdo con el testimonio de un fotógrafo brasileño llamado Fred Pontes, entre ellos había mucha complicidad, tanta que acabaron besándose. Eso sí, su actitud cambió cuando le avisaron de que había un fotógrafo, lo que llevó a la Princesa de Asturias a mostrarse más seria.

El fotógrafo les captó por casualidad. Él había ido a hacer fotos del evento y no imaginaba que entre el público estaba la heredera de la Corona de España. Se dio cuenta de que algo pasaba cuando se le empezaron a poner pegas para realizar su trabajo y cuando después se le ordenó que entregara el material.

Fred Pontes ha querido ofrecer su testimonio, y conectó por videollamada con el programa 'TardeAR': «Tengo 47 años y 26 años de experiencia. He trabajado para grandes portales, para grandes revistas, para algunas agencias internacionales. Yo fui ensayo del precarnaval y yo estaba haciendo fotos. Fue el 17 de febrero. Cuando bajé del escenario para ver las fotos, vinieron tres personas, dos personas del Gobierno español, y una del gobierno brasileño. Se acercaron y me pidieron que borrara las fotos. En ese pequeño instante, muy rápido, yo borré algunas fotos. Y en un momento en el que me giré, cambié las tarjetas de memoria, una por otra. Fui muy rápido. Y les enseñé las fotos. Mira, aquí yo no tengo nada, lo he borrado todo. Entonces fue cuando la policía apareció corriendo para cogerme y sacarme de la fiesta».

«Vi varias parejas guapas. Estaban agarraditos. Después, me enteré que todo ese movimiento era por la Princesa, que yo no tenía ni idea. Yo fui a hacer las fotos. Vi alguna cosa diferente porque todo el mundo estaba alrededor de esa pareja. Hay un baño que está un poquito apartado y se fueron juntos», manifestó.

«Hasta entonces creía que eran parientes de la familia Trump porque parece que la familia va al carnaval de Río de Janeiro, y si van a Río, van a Bahía. Creía que eran ellos. Cuando fui a hacer esa foto vino la Policía Federal, se acercaron a mí me preguntaron qué pasa, no quería problemas y me fui», señaló el fotógrafo, que confundió a un miembro de la Familia Real Española con un miembro de la familia Trump.

Los presentadores del programa insistieron para que contara cómo había sido la actitud entre la Princesa de Asturias y el chico de la camisa azul, ante lo que acabó contando que efectivamente estaban muy cariñosos: «Cuando llegué a la fiesta había muchas parejas besándose, incluso esta pareja. Como me vieron como fotógrafo, ellos se separaron. Vi con mis propios ojos cómo ella le besaba y él se giraba y le daba un beso «.

«Fue ahí cuando empecé a hacer fotos, la persona que estaba delante de mí, se puso de puntillas para que yo no pudiera ver. La persona de al lado empezó a empujarme. Como yo no quería pelea, me fui para otro lado. Sí, tenían actitud cariñosa, de una forma normal. Las fotos no las liberé hasta el miércoles. Me dijeron, Fred, esa persona ella es Princesa. ¿De dónde? Pido perdón al pueblo español porque no sabía quién era», añadió Fred Pontes.

Temas

Princesa Leonor de Borbón