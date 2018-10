Pilar Rubio se refiere a Juanma Castaño como 'ese personaje' Pilar Rubio. / Instagram A la pareja de Sergio Ramos no le sentó bien la afirmación del periodista de que los futbolistas no pueden levantarse por las noches a cuidar de sus hijos EL NORTE Viernes, 5 octubre 2018, 18:20

El periodista deportivo Juanma Castaño se ha convertido en el protagonista de la semana, después de afimar, en su programa El Partidazo de la COPE, que los «futbolistas no pueden levantarse por las noches a cuidar de sus hijos». El comunicador insistió en que no se refería al «descanso en el deporte de élite».

Tras pronunciar esa frase, el propio Castaño se dio cuenta que iba a generar muchos comentarios. «La frase es carne pura de tuit viral», reconoció.

Y así fue. Unas de las críticas fue Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos y madre de sus tres hijos que se hizo eco de lo que dijo Juanma Castaño. «Me acaban de comentar las declaraciones de ese personaje y no sé, no tengo mucho que opinar, no me voy a pronunciar. Yo lo que me gustaría es saber si Juanma Castaño se levanta por las noches a cuidar de sus hijos, esa sería la pregunta. Lo que hagan los futbolistas o cada uno en su casa se queda para la intimidad, son cosas personales que no voy a explicar aquí, La pregunta hay que rebotársela a él. No entro a valorar».

Unas horas antes, tal y como publica Ecoteuve, Castaño afirmó en la COPE: «Muchos que se llevan las manos a la cabeza se piensan que yo no he pasado noches en vela. Yo me he pasado muchas y muchas en urgencias. No quiero pensar si yo hubiera tenido que jugar un Madrid-Barça. Me caigo rendido».

Por último, la colaboradora de 'El Hormiguero' aseguró que ella y el capitán del Real Madrid se organizan: «como buenamente podemos. Nuestras profesiones son muy importantes pero en ningún momento interfieren en cuidar de nuestros hijos»