Pilar Rubio ofrece detalles de su boda con Sergio Ramos La colaboradora de 'El Hormiguero' ha presentado el II Estudio Vitalidad Zespri, de hábitos de vida saludable EL NORTE Miércoles, 31 octubre 2018, 11:03

Pilar Rubio ha sido elegida para presentar el II Estudio Vitalidad Zespri, un informe relacionado con los hábitos de vida saludable que ella muy bien práctica y difunte. En la presentación, además de tratar ese modo de vida también ha hablado de su relación con el futbolista Sergio Ramos con quien tiene tres hijos Sergio, Marco y Alejandro.

El portal 'Chance' le ha realizado una entrevista en la que le preguntan cuándo comenzó su pasión por practicar esos hábitos: «Cuando era más joven era un desastre. Comía cuando podía, cuando me dejaba el trabajo, no tenía ningún horario ni ninguna disciplina y ahora me he organizado un poco, aunque hay veces que cuando trabajas fuera de casa es imposible pero si quieres y te lo preparas, puedes. Las cinco comidas al día es lo más importante y lo que me ha cambiado la vida y las costumbres».

Estar al lado de un deportista como Sergio Ramos le ha facilitada tener esas ganas de hacer deporte: «Si, yo creo que en casa es algo que se ve habitualmente y no es raro ver a alguien de la familia haciendo deporte. Incluso los niños algunas veces dicen: 'mamá, voy a entrenar' y se ponen ahí a hacer sus cositas».

Sobre los preparativos de la boda: «Va a ser en verano y ahora estoy con la lista de invitados, pero es complicadísimo lo de organizar una boda. Así que intentaré rodearme de gente profesional que me oriente porque hay cosas que se me escapan».

Respecto al vestido no quiso dar detalles: «No puedo desvelar nada del vestido pero sí, va a tener mi personalidad y lo importante es que te sientas a gusto con lo que llevas porque al final son muchas horas, es un día especial y te tienes que sentir identificada con lo que llevas puesto. Tiene que ser un vestido que lleve impresa esa personalidad tuya».

En cuanto al papel de los niños en el enlace: «Sí, yo creo que ya que los tenemos van a compartir este momento y nos llevarán las arras, los anillos o algo. La van a liar, no sé si es buena idea.»