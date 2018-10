Pilar Rubio no descarta tener más hijos Pilar Rubio. / Instagram Por el momento, la presentadora ha manifestado su deseo de centrarse en el trabajo EL NORTE Miércoles, 10 octubre 2018, 19:25

Hace unos meses, Pilar Rubio daba a luz al pequeño Alejandro, que se suma a sus otros dos hijos, Marco y Sergio Ramos Junior. La colaboradora de 'El Hormiguero', que ya puede presumir de familia numerosa, no descarta darles nuevos hermanitos a sus tres hijos, aunque de momento la presentadora ha comentado que «quiero centrarme en el trabajo y aparcar mi faceta de 'estar embarazada'».

Sobre su futura boda con Sergio Ramos, Pilar ha confesado que todavía no han organizado nada, pero que sí tiene claro lo que no quiere ese día. «Como nunca había pensado en casarme, pues no tengo una idea clara de lo que quiero, sé lo que no quiero, no quiero una boda clásica y espero que sea muy divertida, pues para eso se hace», apunta la presentadora.