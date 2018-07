Pilar Rubio consuela a Sergio Ramos tras su eliminación del Mundial de Rusia Sergio Ramos celebra su gol ante Rusia. / Efe El defensa del combinado nacional fue uno de los jugadores que se mostró más afectado por la derrota EL NORTE Martes, 3 julio 2018, 12:50

Sergio Ramos, y con él todos sus compañeros de la selección española, hicieron las maletas el pasado domingo para volver a España tras caer derrotados ante el combinado ruso en el partido de octavos de final del Mundial de Rusia.

Tras la conclusión del encuentro, el central del Real Madrid se derrumbó, siendo uno de los jugadores a los que más le afectó la eliminación. El partido empezó bien para el sevillano que marcó el primer gol que, como viene siendo habitual, se lo dedicó a su hijo mayor Sergio Jr, al que siempre se dirige tras marcar para indicarle que después del partido le llama para hablar con él.

Pero todo se truncó en la tanda de penaltis, que nos llevó a la eliminación. Un momento en el que Ramos no pudo evitar las lágrimas. «Es muy duro porque cuesta volver a un Mundial. Son muchos años por delante, muchos sacrificios, mucho trabajo invisible, muchas horas que no se aprecian, que no se ven, mucho esfuerzo y mucha dedicación», comentaba en la zona mixta.

El madridista quiso hacer referencia a los buenos jugadores que vienen pisando fuerte: «Hay una cantera que viene pisando fuerte, jugadores con mucha personalidad», aunque también dejó caer que le gustaría volver a un nuevo Mundial: «Me gustaría seguir bastantes años porque me voy con una pena terrible de este Mundial. Me voy a ver obligado a llegar a Catar con la barba blanca».

Ramos utilizó las redes sociales para escribir unas palabras de ánimo para volver a luchar por estar en lo más alto: «Duele mucho, pero que nadie dude que lo volveremos a intentar una y otra vez. Algunos se irán y otros vendrán pero todos defenderemos esta camiseta con pasión y respeto. En las derrotas es cuando más orgullo siento de ser español».

Pilar Rubio, pareja del futbolista, también quiso tener unas palabras de ánimo para su chico y sus compañeros: «Siempre estaremos orgullosos de todos vosotros @sefutbol porque hemos vivido y compartido cada momento de esfuerzo, sacrificio, ilusión y compromiso con este escudo. Y a ti, mi vida @sergioramos, todo un ejemplo de vida y de profesionalidad. Te amamos con locura. Siempre hacia delante».