¿Hubo piedras en Elche? David Bustamante, en concierto. / Bekia Ayuntamiento, Policía y vecinos asistentes al concierto de David Bustamante niegan que el cantante fuera apedreado EL NORTE Jueves, 16 agosto 2018, 12:41

David Bustamante se está especializando en meterse en líos con sus conciertos. El último, el que protagonizó en Elche. Según la versión del entorno del cántabro, éste recibió dos pedradas en pleno espectáculo, que le obligaron a desaparecer del escenario durante unos instantes y a acortar la duración del concierto.

Pero algunos asistentes al espectáculo niegan que Bustamante fuera apedreado y aseguran que el cántabro se enfadó porque «no podía» continuar el ritmo del concierto al comenzar en ese momento los fuegos artificiales. Por ello, como explica Telecinco y recoge la web de 'Bekia', los vecinos consideran que las piedras fueron una excusa para abandonar el show, aunque otros testigos dicen haber visto cómo una piedra pegaba a una niña.

Una de las trabajadoras que estaba dentro de la organización del concierto asegura que «sí que terminó, nosotros no tenemos constancia de lo de las dos piedras que se lanzaron. El concierto comenzó y terminó con total normalidad». Un reportero de 'Sálvame' consiguió hablar con responsables del Ayuntamiento de Elche, quienes confirmaron que «desde el Ayuntamiento no tenemos constancia de que se lanzaran piedras. La Policía no tiene constancia de que se lanzara alguna piedra».

Tampoco hay acuerdo sobre si el concierto se completó o, por contra, acabó antes de lo previsto. La organización del evento asegura que Bustamante terminó a su hora, y por otro lado, pero muchos asistentes consideran que el evento concluyó antes de lo previsto.

De momento, Bustamante, como casi siempre, guarda silencio.