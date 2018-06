Pete Davidson confirma su compromiso con Ariana Grande Ariana Grande con Pete Davidson. / Instagram El actor ha acudido al programa de Jimmy Falon, 'The Tonight Show', donde ha despejado las dudas EL NORTE Viernes, 22 junio 2018, 11:28

Ariana Grande y Pete Davidson siguen firmes en su relación, tal y como lo demuestran continuamente en las redes sociales, y eso que solamente llevan saliendo juntos un mes. Las muestras de amor de Pete han llegado hasta tatuarse dos símbolos de Ariana: las iniciales de ella en la mano y una máscara negra detrás de su oreja que hace referencia a la portada del álbum 'Dangerous Woman'.

Hace unos días, había saltado la noticia de una posible boda, después de ver a Ariana con un gran anillo de compromiso, aunque, en ese momento, nadie afirmó ni desmintió el compromiso.

Para despejar la duda, el joven ha acudido al programa de entrevistas estadounidense, 'The Tonight Show', de Jimmy Fallon, que le ha preguntado: «¿Sabes que no hace falta que te comprometas con Ariana Grande para poder venir al show?» y éste le ha respondido: «Lo sé, y aún así lo he hecho».