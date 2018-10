Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo dudan en sustituir a Eva González Samantha Vallejo Nágera con Pepe Rodríguez. / TVE Los cocineros han recordado que en las ediciones de 'Masterchef' que se emiten en el resto del mundo no existe la figura de la presentadora EL NORTE Jueves, 25 octubre 2018, 12:43

La semana pasada nos enteramos de que 'Masterchef' se iba a quedar sin presentadora, después de que Eva González aceptase una oferta de Antena 3 para ponerse al frente del concurso 'La Voz'.

Su marcha deja una incognita sobre quién se encargará de hacer el papel de la mujer de Cayetano Rivera o si se prescindirá de esa figura que, por cierto, no existe en otras ediciones que se celebran en el resto del mundo.

Parece que dos de los miembros del jurado, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera, ya tienen una opinión al respecto. Ambos acudieron anoche a la XX Edición de los Premios Iris donde recogieron el premio de Mejor Realización. El prestigioso chef confesó que se alegra por su compañera por el nuevo proyecto en el que se embarca: «Bien por ella. Es nuestra compañera, nuestra amiga. Hemos estados seis años juntos conviviendo, compartiendo, llorando, riendo, disfrutando, pasándolo bien y pasándolo mal. Le deseamos lo mejor, se lo merece. Si ella está contenta, nosotros estaremos contentos».

Esas palabras fueron ratificadas por Samantha, que deseó buena suerte a la presentadora: «Es una oportunidad increíble, Eva es una gran profesional y estoy segura de que lo hará genial».

En cuanto a la pregunta más esperada: «¿Quién sustituirá a Eva González como conductora del 'talent' culinario?». Pepe Rodríguez ha contestado que piensa que no hace falta un presentador: «Lo hicimos cuando ella estaba embarazada, sabemos que en este programa, en casi ninguna parte del mundo, hay presentadora pero bueno, si nos meten uno estaremos encantados. Tiene cabida y si no, pues no pasaría nada».

Sobre los enfrentamientos entre Antonia Dell'Atte y Carmen Lomana, recuerdan que ellos ya los vivieron, aunque ahora al verlos en pantalla, con todo el montaje y los efectos, es más entretenido: «Nosotros ya lo vivimos, pero ahora lo estamos volviendo a vivir otra vez y me lo estoy pasando como una enana. Es muy divertido», apuntó Samantha.