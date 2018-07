Pepe Reina, absuelto por la Federación italiana de su posible relación con la Camorra Pepe Reina. / Efe El guardameta ha publicado un mensaje en Twitter dando las gracias a todos los que le han apoyado EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 16:57

El Tribunal Nacional Federal de la Federación de Fútbol italiana no ha aceptado la denuncia contra el portero Pepe Reina, acusado el pasado mes de mayo de relacionarse con gente vinculada a la mafia napolitana, la Camorra. Junto a Reina, también fueron señalados otros exfutbolistas como Paolo Cannavaro y Salvatore Aronica por una investigación de la Dirección Antimafia de Nápoles.

El portero de la Selección Española estaba acusado por ser amigo de Gabriele Esposito, condenado por delitos de criminalidad organizada, y sus dos hermanos, Francesco y Giuseppe, propietarios de una agencia de apuestas Eurobet. Reina compareció ante la justicia el 22 de mayo para dar su versión.

Reina, que ya no milita en la Roma tras haber fichado por el Milán, ha celebrado la decisión del Tribunal publicando un mensaje en Twitter, en el que da las gracias a las personas que le han demostrado su amistad. «Y ahora que ha 'pasado' todo, quería dar las gracias a los que estuvieron cerca de mí, la gente que de verdad me conoce no tenía dudas. ¡¡Gracias a todos vosotros, familia y amigos!!. Los falsos moralistas pueden callar también... ¡Ahora paz! Los próximos tres años son un gran desafío para mí. ¡Estaré preparado!».