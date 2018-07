Pedro Duque responde a Iker Casillas sobre su duda de la llegada del hombre a la luna Iker Casillas. / Instagram La encuesta que lanzó el portero del Oporto en Twitter reflejó que el 58% se lo cree EL NORTE Martes, 31 julio 2018, 10:25

Iker Casillas la ha liado sobre su escepticismo sobre si el hombre llegó a la luna o no. Según cuenta la historia en el mes de julio de 1969 una misión especial tripulada por Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin aterrizó en la Luna. Para dejar constancia de ello se obtuvieron diferentes fotografías y vídeos del momento en el que Armstrong puso su pie en la superficie lunar, del mismo modo cuando se clavó en el suelo la bandera americana, según recuerda el portal 'Bekia'.

Pero siempre han existido dudas sobre la veracidad de esas imágenes. Unos se las creyeron y otro no como parece que es el caso de Iker Casillas y para dejar constancia de ello publicó en Twitter que estaba debatiendo sobre ello durante una cena con amigos y que él no creía que el hombre hubiese pisado la Luna y planteaba la cuestión: «¿Creéis que se piso? ». En tal solo 24 horas reunió más de 300.000 votos que arrojaron un resultado de 58% a favor del «Se pisó La Luna en el 69», frente a un 42% que cree que «No, nos la colaron».

Entre tantos comentarios, destacan los de dos hombres muy próximos a estos temas. Por una parte, Pedro Duque, reconocido astronauta que estuvo en el espacio hasta en dos ocasiones y que ahora es Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España del Gobierno de Pedro Sánchez que mostró su disconformidad con el portero del Oporto: «Los hechos no cambian opine lo que opine la gente. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán están allí». En la misma línea, plasmó su opinión el presentador de Cuarto Milenio Iker Jiménez: «Iker Casillas dice que no cree que llegamos a la luna. Está en su derecho. Yo, en mi ignorancia, siempre he pensado y dicho que sí llegamos».

Horas más tarde, Casillas publicó un vídeo de algunos errores que cometió como portero, acompañándolo de tuit: «Detrás de cada uno de nosotros, hay personas. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos- #yotambienfallo».