Paula Vázquez, igual que Rosalía, deja fuera de juego a Broncano

Paula Vázquez ha acudido este martes, 11 de noviembre, a 'La Revuelta' para promocionar el programa que se estrena este miércoles en TVE 'Hasta el fin del mundo', un formato de viajes y aventuras en el que los concursantes deben recorrer 15.000 kilómetros atravesando ocho países hasta llegar a Ushuaia. Una paliza de rodaje que explica, en parte, el celibato voluntario al que se está sometiendo la invitada, aunque por motivos diferentes de los que explicó Rosalía.

La visita de Rosalía a 'La Revuelta' también salió durante la entrevista con Paula Vázquez que ha felicitado al equipo por «el programón de ayer, el 20% de audiencia, y ese plano secuencia» del sketch con los vecinos. Y la presentadora gallega, que se ha mostrado incluso ilusionada por ocupar el mismo lugar en el que 24 horas antes se había sentado la artista internacional, ha querido seguir sus pasos retando a David Broncano a un pulso. El duelo, de nuevo, se ha saldado con derrota del presentador, que ha acusado a la invitada de haber sido demasiado directa: «¡Pensaba que ibas a darle un poco más de tensión!». La respuesta de la conductora de 'Hasta el fin del mundo' ha sorprendido a todos, incluido el propio Broncano: «Ya, quizá por eso no follo», se lamentaba.

Falta de sexo

La broma ya presagiaba por dónde iba a encaminarse su respuesta en Las preguntas clásicas, pero la presentadora lo ha reconducido con un chiste – «¿Follas poco? ¡Ojalá!» - y un audio espectacular que recibió de una amiga suya. Tras mencionar de nuevo a Rosalía, asegurando que ha mantenido aún menos relaciones que ella, ha procedido a mostrar el mensaje de voz de su amiga para ilustrar y explicar su celibato voluntario: «Tienen que tener tantos requisitos y que tú tengas los que ellos quieren… que yo ya puedo estar sin tíos y sin sexo. Sin sexo no, sin sexo con otros», explicaba la autora del mensaje. «Primero, porque no me fío. Meterme una polla que no conozco bien ya me da cosa. Y encima, tanto preámbulo para luego… que no, yo ya me hago mi comidita».