El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paula Vázquez en 'La Revuelta'. TVE

Paula Vázquez, igual que Rosalía, deja fuera de juego a Broncano

La presentadora acudió a 'La Revuelta' para prmocionar el programa 'Hasta el fin del mundo' que se estrena este miércoles 12 de noviembre

El Norte

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

Paula Vázquez ha acudido este martes, 11 de noviembre, a 'La Revuelta' para promocionar el programa que se estrena este miércoles en TVE 'Hasta el fin del mundo', un formato de viajes y aventuras en el que los concursantes deben recorrer 15.000 kilómetros atravesando ocho países hasta llegar a Ushuaia. Una paliza de rodaje que explica, en parte, el celibato voluntario al que se está sometiendo la invitada, aunque por motivos diferentes de los que explicó Rosalía.

La visita de Rosalía a 'La Revuelta' también salió durante la entrevista con Paula Vázquez que ha felicitado al equipo por «el programón de ayer, el 20% de audiencia, y ese plano secuencia» del sketch con los vecinos. Y la presentadora gallega, que se ha mostrado incluso ilusionada por ocupar el mismo lugar en el que 24 horas antes se había sentado la artista internacional, ha querido seguir sus pasos retando a David Broncano a un pulso. El duelo, de nuevo, se ha saldado con derrota del presentador, que ha acusado a la invitada de haber sido demasiado directa: «¡Pensaba que ibas a darle un poco más de tensión!». La respuesta de la conductora de 'Hasta el fin del mundo' ha sorprendido a todos, incluido el propio Broncano: «Ya, quizá por eso no follo», se lamentaba.

Falta de sexo

La broma ya presagiaba por dónde iba a encaminarse su respuesta en Las preguntas clásicas, pero la presentadora lo ha reconducido con un chiste – «¿Follas poco? ¡Ojalá!» - y un audio espectacular que recibió de una amiga suya. Tras mencionar de nuevo a Rosalía, asegurando que ha mantenido aún menos relaciones que ella, ha procedido a mostrar el mensaje de voz de su amiga para ilustrar y explicar su celibato voluntario: «Tienen que tener tantos requisitos y que tú tengas los que ellos quieren… que yo ya puedo estar sin tíos y sin sexo. Sin sexo no, sin sexo con otros», explicaba la autora del mensaje. «Primero, porque no me fío. Meterme una polla que no conozco bien ya me da cosa. Y encima, tanto preámbulo para luego… que no, yo ya me hago mi comidita».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  6. 6 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  9. 9

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  10. 10

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Paula Vázquez, igual que Rosalía, deja fuera de juego a Broncano

Paula Vázquez, igual que Rosalía, deja fuera de juego a Broncano