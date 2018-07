Paula Echevarría se queda con el vestido de Candela Peña Paula Echevarría y el polémico vestido. / Instagram Se trata de un diseño veraniego en tono 'animal print' EL NORTE Martes, 17 julio 2018, 16:07

Paula Echevarría tiene la habilidad de crear tendencia con sus looks. Pero, en esta ocasión, la asturiana se han inspirado en Candela Peña y le ha robado el vestido, o al menos es lo que se deduce de una conversación que mantienen ambas en Instagram.

La ex de David Bustamante ha publicado una foto con largo y fresquito vestido veraniego en tonos animal print que ha causado sensación en las redes sociales. «Dame el vestido, es mío, te dije que no te lo dejaba y me lo has pillado de mi armario. Te dije que ni lo tocaras y te lo has puesto, ya te vale tía... Estoy súper mosqueada», escribía Candela Peña sobre la foto de Paula que ha respondido: «Tíaaaaaaa, mañana te lo devuelvo». Esta conversación deja claro que entre ellas hay una buena amistad.

Al margen de 'looks', Paula ha podido disfrutar de unas vacaciones con su chico Miguel Torres, aunque según se deduce de las publicaciones de la actriz en Instagram ya se encuentra de vuelta en Madrid. Lo primero que ha hecho al regresar a la capital de España ha sido acudir a Tacha Beauty junto a Daniella para poner a punto su piel y su pelo tras varios días de playa y piscina, según publica el portal 'Chance'.