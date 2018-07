Paula Echevarría se enfrenta a una seguidora en las redes sociales Paula Echevarría. / Instagram La actriz les recuerda a sus haters que si no les gusta lo que hace lo mejor es que dejen de seguirla EL NORTE Martes, 24 julio 2018, 14:33

Paula Echevarría está disfrutando de sus vacaciones en las playas de Cádiz en compañía de su hija Daniella, después de haber estado unos días con su pareja en Marrakech y Marbella.

Al margen de disfrutar de las playas gaditanas, la hija de la actriz y de David Bustamante ha podido cumplir uno de sus sueños: asistir a un concierto de Sweet California, de la que es una tremenda fan.

Pero no iba a ser todo de color de rosas para Paula. Su asistencia al concierto con su hija no fue bien vista. En Instagram se pudieron leer algunos comentarios que hacían referencia a que «igual que se queja de que la prensa le persigue», su hija puede disfrutar de cosas que los demás no pueden, por lo que sería «el precio a pagar».

En esta ocasión, la asturiana no ha permanecido callada y les ha querido enviar un mensaje a todas las personas que piensan de esa manera. La actriz ha publicado una fotografía en la playa muy relajada y lanzando besos irónicos a todos sus haters: «Besos para todos! Hasta para los que les ofende tanto todo lo que hago y digo.. Bueno, para esos más porque vaya sufrimiento lleváis! #QueLaFuerzaOsAcompañe #VivaLaGenteQueSeAlegraPorLosDemas».

Tras la publicación, todavía ha habido quien le ha dicho que es a lo que se exponen los personaje públicos y que es solo «ibertad de expresión». Un comentario que también ha tenido su respuesta de Paula. «A mi también hay gente que no me gusta y sabes lo que hago? 1. No seguirles 2. Si veo algo que no me gusta no comento. Pero seguir a alguien solo para ofender en cada publicación para mi no es libertad de opinión, es enfermizo. Gracias!«».