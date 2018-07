Paul McCarney recuerda el paso de los Beatles por el cruce de Abbey Road Paul McCartney durante un concierto. / EPA Es la imagen más icónica de la popular banda de pop rock británica EL NORTE Miércoles, 25 julio 2018, 12:14

Paul McCartney, ex integrante de los Beatles, ha vuelto a cruzar el célebre paso peatonal de Abbey Road para sorpresa de todos los que transitaban por allí en ese momento. El bajista del famoso grupo de Liverpool se fotografió hace 49 años en el mismo lugar convirtiéndose la instantánea en uno de los momentos más trascendentes y comentados en la historia de la música.

El 8 de agosto de 1969 se obtuvo la imagen más icónica de la popular banda de pop británica frente al estudio de Abbey Road donde grabaron temas como su famosos 'Yellow Submarine'. Ahora, el músico ha visitado de nuevo el lugar para ofrecer en secreto un concierto en los estudios ante la mirada de decenas de fans y de invitados de lo más conocidos como Kylie Minogue, Orlando Bloom o Johnny Depp, según recoge el portal 'Chance'.

En su actuación interpretó temas que forman parte de su próximo disco 'Egypt Station' que saldrá a la luz el 7 de septiembre, aunque también recordó otros temas de los Beatles como 'Drive my car', 'Back in the U.S.S.R' o 'Lady Madonna', entre otros.

McCartney quiso compartir con sus seguidores en Instagram el vídeo paseando por el famoso paso cebra. Hasta el momento, la grabación ha sumado más de un millón de reproducciones.