Patricia Steisy y Pablo Pisa se dan una segunda oportunidad

Patricia Steisy ha anunciado en sus redes sociales que se ha dado una segunda oportunidad con Pablo Pisa, el padre de su hija Atenea. «Hola, chicos. Si nos veis juntos, es porque hemos vuelto», empezaba diciendo la extronista de Myhyv, poniendo fin al «paréntesis» que había hecho en su relación con Pisa, «apartando el rencor, la rabia y el dolor», y dando paso a una nueva etapa vital juntos. En su vídeo, publicado en Instagram, la pareja desvela las razones detrás esta decisión.

Así, entre los eventos más significativos destaca el duro revés que sufrió Pisa, quien aún recuerda el instante de hallar a su madre muerta al volver a casa como una de las «cosas más traumáticas» de su vida. Tras llamar a emergencias y a su padre, el influencer cuenta que contactó con Steisy, no solo porque se sentía incapaz de afrontar los trámites teniendo a su hija a su cargo, sino también porque necesitaba estar con ella.

«En ese momento, aunque no nos hablásemos y tal, la necesitaba», admite Pablo. A partir de ese momento, los creadores de contenido volvieron a convivir en la misma casa «como si nada» mientras él trataba de recomponerse a nivel anímico, y, con el tiempo, ambos se dieron cuenta de que querían retomar su relación de más de seis años y empezar de cero. «Al final, el amor es el que termina ganando la batalla», remata la granadina en el vídeo.

Visiblemente emocionada, Patricia señala que el amor que se profesan terminó por derribar las barreras que se habían impuesto entre sí para «poder ser fuertes y tirar hacia delante» por separado. «Cuando fue el momento de que Pablo se fuese a su casa, ya era demasiado tarde: habíamos pasado demasiado tiempo juntos», apunta la influencer.

En un tono más alegre, Pisa explica que están «intentando por todos los medios» que su relación funcione y, para ello, llevan varias semanas inmersos en terapia de pareja para aprender a quererse «mejor», a comunicarse en aras de que, esta vez, «esto salga bien».

La pareja se desmarca de cualquier duda que pueda surgir entre sus seguidores. «No siempre hace falta entenderlo todo, a veces solo hace falta sentirlo. Las segundas oportunidades pueden ser las mejores», escriben.

