Patricia Pérez desvela el nonbre del padre de su hijo, tras romper con Lester

El Norte Miércoles, 2 de julio 2025, 11:21 Comenta Compartir

Patricia Pérez ha desvelado, en un vídeo que compartía en su canal de MTMAD, que estaba embarazada por segunda vez. Una noticia que llegaba después de que unos días antes hubiera anunciado a sus seguidores pues había roto su relación con Lester unas semanas antes. Patricia, en ese momento, no habló del tema del padre, duda con la que todo el mundo se quedó. Ahora, en un nuevo vídeo, ha dado más explicaciones al respecto.

«Yo todavía estoy en shock porque contarlo era algo que necesitaba ya porque había pasado mucho tiempo. No lo he pasado solo mal por mi separación sino que también ha habido momentos duros de estar con Rio, estudiar los exámenes de la universidad y ha sido todo un cúmulo. La pregunta más repetida es quién es el padre. Yo no conté en el capítulo anterior quién era el padre porque tenía que hablar con esa persona para ver si me daba su consentimiento para decirlo», comenzaba diciendo.

Tras esto, revelaba que el padre, evidentemente, es Lester: «Yo no estoy con Lester, no estamos juntos, estamos separados. En algún momento nos podéis ver juntos por el peque. Nos intentamos llevar lo mejor posible y quiero tener una buena relación con él, no quiero malos rollos, ni malas palabras, ni indirectas ni cosas raras. El padre del niño es Lester. Yo me quedé embarazada cuando me estaba separando de él. Él lo ha sabido en todo momento. La reacción me la voy a guardar para mí y os voy a contar cómo fue la situación».

Nueva etapa

Patricia Pérez ha contado cómo sucedió todo: «Todo el mundo sabe cómo se hacen los niños, nos estábamos separando y en el último mes, cuando nos separamos, una vez en todo el mes tuvimos relaciones teniendo yo la regla, que supuestamente cuando la tienes es súper complicado quedarte embarazada. La vida te da cosas cuando no las tenías en tu cabeza. Yo decía que con Rio estaba muy feliz, no me planteaba volver a ser mamá de nuevo, al menos en mucho tiempo».

«Sí que estaba en mi cabeza la idea de congelar óvulos y por tiempos lo había pensado. Con esto corto el grifo, no voy a tener más hijos. Otra de las cosas que me da más miedo es que Rio es muy pequeño y muy demandante. No voy a ser hipócrita y no os voy a negar que valoré otras opciones y me informé pero en mi caso, si no hubiese querido seguir adelante con el embarazo yo no me hubiera podido hacer un legrado por el tema que yo tengo una cesárea previa de la que no han pasado 18 meses y había muchas posibilidades de que me perforaran el útero», comentaba en su vídeo.

«Tendría que haberlo hecho con pastillas y no quería. Creo mucho en el destino, en la vida y creo que las cosas pasan por algo y quiero pensar que este bebé me hace más fuerte», concluía asegurando que piensa que los segundos hijos hacen a las madres más fuertes.

Temas

La Isla de las Tentaciones