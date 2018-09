Patricia Conde, en guerra continua contra su ex marido Patricia Conde. / Instagram La televisiva y Carlos Seguí no paran de lanzarse acusaciones EL NORTE Lunes, 10 septiembre 2018, 17:18

Patricia Conde no faltó a la cita con el Festival de Televisión de Vitoria, tras regresar a la pequeña pantalla con el programa 'Wifikeaks' para el canal 0 de Movistar. Aprovechando la ocasión, no tuvo ningún inconveniente en hablar de su vida personal y de los problemas con su ex pareja, Carlos Seguí.

«El padre de mi hijo disfruta de un régimen de visitas y pasa una pensión de alimentos a su hijo que no llega ni para pagar la quinta parte de sus gastos. No quise solicitar una cuantía mayor», comentó hace unos meses la televisiva en una entrevista.

Pero su ex pareja no se quedó callada y le aseguró que le llegó a pedir hasta 5.000 euros al mes de manutención. Ante tal afirmación, Conde aprovechó su visita a Vitoria para responderle: «Afortunadamente, soy económicamente independiente desde hace muchos años», dijo asegurando que no tenía problemas para mantener a su hijo en común, del que Conde tiene la custodia desde su divorcio en 2014, tal y como recuerda ABC.

La vallisoletana también quiso dejar claro que sus problemas con Hacienda están solucionados: «Este problema está solucionadísimo. Está todo recurrido, y llegará un momento en el que cuando lleguen las actas del Tribunal Superior de Justicia dirán lo que me tienen que devolver, como le pasó a Paz Padilla en su día».

La presentadora insistió en que no tiene ningún tipo de problema económico y envió un mensaje a los que consideran su vida privada de interés. «Por lo visto, mis problemas son de interés general», apuntó.