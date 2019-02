Así ha sido el paso de Esperanza Aguirre por 'Pasapalabra' La expresidenta del PP madrileño fue una de las invitadas del concurso de Telecinco EL NORTE Jueves, 14 febrero 2019, 10:17

No era la primera vez que un político se asomaba a 'Pasapalabra' para ayudar al concursante de turno, pero la participación de Esperanza Aguirre generó más expectación de lo habitual. «Aunque en algunas pruebas no he dado una, en otras me ha ido mejor», explicó a la bloguera de Mediaset Mireya Marrón quien fuera ministra de Cultura entre 1996 y 1999. «Christian es un crack», piropeó la política.

Esperanza, muy espontánea, supo salir de trabalenguas complejos, siendo el terreno musical el que más guerra le dio. Tampoco atinó con el pulsador. «¡Oye, que no 'chufla'!», se quejaba ante Gálvez que, divertido y veloz, respondía: «No funciona porque ha 'chuflado' primero el otro».

El malagueño David Leo García, quien tuvo a Aguirre como compañera en la final, calentó las redes con mensajes como «Abróchense bien el gürtel que empezamos» o «¡Empieza la Final de 'Pasapalabra'! Y yo un poco paquí pallá…», haciendo alusión a la empresa tapadera que, según la UCO, se utilizó para falsificar facturas en el Caso Púnica.